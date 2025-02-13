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Тренер Челси высказался о возможном попадании команды в Лигу чемпионов
Целью клуба было играть в Лиге чемпионов через 2 года, а не через год (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался о возможном попадании команды в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.
"Целью клуба было играть в Лиге чемпионов через 2 года, а не через 1 год. Не забывайте, что за последние два года "Челси" ни разу не был в первой четверке. Мы на правильном пути. Мы сделаем все возможное, чтобы привести этот клуб туда, где ему положено быть", - сказал Мареска.
Добавим, что сейчас "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 43 очка по итогам 24 матчей.
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