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Тренер Челси высказался о возможном попадании команды в Лигу чемпионов

Англия

Целью клуба было играть в Лиге чемпионов через 2 года, а не через год (с)

Тренер Челси высказался о возможном попадании команды в Лигу чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался о возможном попадании команды в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

"Целью клуба было играть в Лиге чемпионов через 2 года, а не через 1 год. Не забывайте, что за последние два года "Челси" ни разу не был в первой четверке. Мы на правильном пути. Мы сделаем все возможное, чтобы привести этот клуб туда, где ему положено быть", - сказал Мареска.

Добавим, что сейчас "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 43 очка по итогам 24 матчей.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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