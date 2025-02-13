Тренер Челси высказался о возможном попадании команды в Лигу чемпионов

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался о возможном попадании команды в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

"Целью клуба было играть в Лиге чемпионов через 2 года, а не через 1 год. Не забывайте, что за последние два года "Челси" ни разу не был в первой четверке. Мы на правильном пути. Мы сделаем все возможное, чтобы привести этот клуб туда, где ему положено быть", - сказал Мареска.