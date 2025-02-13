Брайтон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Неделю назад в рамках Кубка Англии "Брайтон" без особых проблем уже обыграл "Челси" на своем стадионе. Теперь они встречаются в рамках АПЛ, но изменений ожидается немного.

"Челси" все еще та же разобранная команда, а "Брайтон" все еще на неплохом подъеме после прошлой победы. Не надо ничего менять, победный план у "чаек" уже на руках.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 14 февраля.

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3.00 3.70 2.29 Узнать больше

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