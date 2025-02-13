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Брайтон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Фабиан Хюрцелер планирует повторить свой победный план

Брайтон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Неделю назад в рамках Кубка Англии "Брайтон" без особых проблем уже обыграл "Челси" на своем стадионе. Теперь они встречаются в рамках АПЛ, но изменений ожидается немного.

"Челси" все еще та же разобранная команда, а "Брайтон" все еще на неплохом подъеме после прошлой победы. Не надо ничего менять, победный план у "чаек" уже на руках.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 14 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Брайтон" — "Челси"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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