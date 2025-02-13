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Тренер клуба украинца может оказаться в шорт-листе одного английского ТОП-клуба, - журналист

Англия

Но вряд ли он согласится

Тренер клуба украинца может оказаться в шорт-листе одного английского ТОП-клуба, - журналист

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер клуба украинца может оказаться в шорт-листе одного английского ТОП-клуба.

Журналист Сэми Мокбел сообщает, что в случае увольнения или ухода Анже Постекоглу, тренера "Борнмута" Андону Иаролу можно будет увидеть в списке кандидатов на его место.

Но Мокбел сообщает, вряд ли Ираолу отпустят в середине сезона, даже если лондонскитй гранд решит расстаться с тренером.

Журналист заметил, что в конце сезона у Ираолы заканчивается контракт с "вишеньками". "Борнмут" хочет предложить ещё 12-месячный контракт, но по словам источника переговоры ещё не начались.

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Напомним, что "Борнмут" под руководством Андоны Ираолы сейчас занимает 7-е место с 40-ка набранными балами. "Тоттенхэм" - 14-й с 27-ю баллами.

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Источник:
DailyMail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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