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Брайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Энцо Мареска должен придумать что-то новое, чтобы иметь шансы на победу

Брайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На прошлой неделе «Челси» уже проиграл "Брайтону" в Кубке Англии. Тогда "синие" практически ничего не предложили своему сопернику и вывесили белый флажок сразу после второго пропущенного гола.

Если лондонцы хотят менять результат, то надо менять и игру. Придумал ли Энцо Мареска что-то новое и есть ли чем ему удивить своего соперника?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 14 февраля.

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Английская Премьер-лига. 25-й тур.

14 февраля. 22:00. Брайтон. "Амекс Стэдиум"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Брайтон" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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