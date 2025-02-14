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Брайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Энцо Мареска должен придумать что-то новое, чтобы иметь шансы на победу
Getty Images / Global Images Ukraine
На прошлой неделе «Челси» уже проиграл "Брайтону" в Кубке Англии. Тогда "синие" практически ничего не предложили своему сопернику и вывесили белый флажок сразу после второго пропущенного гола.
Если лондонцы хотят менять результат, то надо менять и игру. Придумал ли Энцо Мареска что-то новое и есть ли чем ему удивить своего соперника?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 14 февраля.
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Английская Премьер-лига. 25-й тур.
14 февраля. 22:00. Брайтон. "Амекс Стэдиум"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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