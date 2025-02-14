Брайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

На прошлой неделе «Челси» уже проиграл "Брайтону" в Кубке Англии. Тогда "синие" практически ничего не предложили своему сопернику и вывесили белый флажок сразу после второго пропущенного гола.

Если лондонцы хотят менять результат, то надо менять и игру. Придумал ли Энцо Мареска что-то новое и есть ли чем ему удивить своего соперника?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 14 февраля.

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3.00 3.70 2.29 Узнать больше

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

14 февраля. 22:00. Брайтон. "Амекс Стэдиум"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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