  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль и Эвертон опубликовали совместное заявление после дерби
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль и Эвертон опубликовали совместное заявление после дерби

Англия

Осудили расистские оскорбления в сторону одного из участников противостояния

Ливерпуль и Эвертон опубликовали совместное заявление после дерби

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После завершения мерсисайдского дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном" (2:2) в перенесенном матче 15-го тура АПЛ оба клуба опубликовали совместное заявление о расистских оскорблениях в сторону игрока "ирисок".

"Футбольные клубы "Эвертон" и "Ливерпуль" осуждают расистские оскорбления в адрес Абдулае Дукуре, которые он получил после финального свистка в мерсисайдском дерби. Такие действия достойны осуждения и не должны быть терпимыми. Оба клуба сотрудничают с полицией Мерсисайда, которая проводит расследование с целью установления виновных лиц.

Мы призываем людей, которые пострадали или стали свидетелями оскорблений в интернете, сообщать об этом в социальных сетях, чтобы освещать неподобающее поведение других людей".

Читайте такжеПоследствия дерби. Премьер-Лига назвала сроки дисквалификации игроков Ливерпуля и Эвертона

Английская Премьер-лига потрясена этим заявлением и уже выразила поддержку обоим клубам относительно их действий.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что этот матч между "Эвертоном" и "Ливерпулем" стал последним дерби в истории на "Гудисон Парк".

По теме
yellow-arrow
Тренер клуба украинца может оказаться в шорт-листе одного английского ТОП-клуба, - журналист
yellow-arrow
Брайтон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Брайтон – Челси. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 14.02.2025
Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Everton FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости