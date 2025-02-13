Ливерпуль и Эвертон опубликовали совместное заявление после дерби

После завершения мерсисайдского дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном" (2:2) в перенесенном матче 15-го тура АПЛ оба клуба опубликовали совместное заявление о расистских оскорблениях в сторону игрока "ирисок".

"Футбольные клубы "Эвертон" и "Ливерпуль" осуждают расистские оскорбления в адрес Абдулае Дукуре, которые он получил после финального свистка в мерсисайдском дерби. Такие действия достойны осуждения и не должны быть терпимыми. Оба клуба сотрудничают с полицией Мерсисайда, которая проводит расследование с целью установления виновных лиц. Мы призываем людей, которые пострадали или стали свидетелями оскорблений в интернете, сообщать об этом в социальных сетях, чтобы освещать неподобающее поведение других людей".

Английская Премьер-лига потрясена этим заявлением и уже выразила поддержку обоим клубам относительно их действий.

The Premier League is appalled by the abuse received by Abdoulaye Doucoure.



Discrimination of any kind has no place in our game or anywhere in society. If you see or hear abuse, report it.



➡️ https://t.co/tQqZZS9EzT https://t.co/dv0PyxodxX — Premier League (@premierleague) February 13, 2025

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Напомним, что этот матч между "Эвертоном" и "Ливерпулем" стал последним дерби в истории на "Гудисон Парк".