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Ливерпуль и Эвертон опубликовали совместное заявление после дерби
Осудили расистские оскорбления в сторону одного из участников противостояния
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После завершения мерсисайдского дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном" (2:2) в перенесенном матче 15-го тура АПЛ оба клуба опубликовали совместное заявление о расистских оскорблениях в сторону игрока "ирисок".
"Футбольные клубы "Эвертон" и "Ливерпуль" осуждают расистские оскорбления в адрес Абдулае Дукуре, которые он получил после финального свистка в мерсисайдском дерби. Такие действия достойны осуждения и не должны быть терпимыми. Оба клуба сотрудничают с полицией Мерсисайда, которая проводит расследование с целью установления виновных лиц.
Мы призываем людей, которые пострадали или стали свидетелями оскорблений в интернете, сообщать об этом в социальных сетях, чтобы освещать неподобающее поведение других людей".
Английская Премьер-лига потрясена этим заявлением и уже выразила поддержку обоим клубам относительно их действий.
The Premier League is appalled by the abuse received by Abdoulaye Doucoure.— Premier League (@premierleague) February 13, 2025
Discrimination of any kind has no place in our game or anywhere in society. If you see or hear abuse, report it.
➡️ https://t.co/tQqZZS9EzT https://t.co/dv0PyxodxX
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Напомним, что этот матч между "Эвертоном" и "Ливерпулем" стал последним дерби в истории на "Гудисон Парк".
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