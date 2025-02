Ливерпуль и Эвертон опубликовали совместное заявление после дерби

После завершения мерсисайдского дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном" (2:2) в перенесенном матче 15-го тура АПЛ оба клуба опубликовали совместное заявление о расистских оскорблениях в сторону игрока "ирисок".

Английская Премьер-лига потрясена этим заявлением и уже выразила поддержку обоим клубам относительно их действий.

The Premier League is appalled by the abuse received by Abdoulaye Doucoure.



Discrimination of any kind has no place in our game or anywhere in society. If you see or hear abuse, report it.



