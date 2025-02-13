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Арсенал официально подтвердил, что основной форвард команды выбыл до конца сезона
Неприятные новости для канониров
Фото - Сайт Арсенала - www.arsenal.com
Лондонский "Арсенал" официально подтвердил, что этот сезон для Кая Хавертца завершен.
В сообщении от клуба говорится о том, что травма подколенного сухожилия Кая Хавертца требует хирургического вмешательства, поэтому 25-летний немец будет отсутствовать до конца текущего сезона.
A medical update on Kai Havertz.— Arsenal (@Arsenal) February 13, 2025
В ближайшие дни Хавертц будет прооперирован. После операции он начнет процесс восстановления и подготовки к следующему сезону.
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Напомним, что Кай Хавертц получил травму во время тренировочных сборов команды в Дубае.
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