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Арсенал официально подтвердил, что основной форвард команды выбыл до конца сезона

Англия

Неприятные новости для канониров

Арсенал официально подтвердил, что основной форвард команды выбыл до конца сезона

Фото - Сайт Арсенала - www.arsenal.com

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Лондонский "Арсенал" официально подтвердил, что этот сезон для Кая Хавертца завершен.

В сообщении от клуба говорится о том, что травма подколенного сухожилия Кая Хавертца требует хирургического вмешательства, поэтому 25-летний немец будет отсутствовать до конца текущего сезона.

В ближайшие дни Хавертц будет прооперирован. После операции он начнет процесс восстановления и подготовки к следующему сезону.

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Напомним, что Кай Хавертц получил травму во время тренировочных сборов команды в Дубае.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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