  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сыграл 10 минут. Защитник Ливерпуля пропустит часть сезона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сыграл 10 минут. Защитник Ливерпуля пропустит часть сезона

Англия

Жесть

Сыграл 10 минут. Защитник Ливерпуля пропустит часть сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Ливерпуля" пропустит часть сезона из-за травмы.

Журналист The Times Пол Джойс написал, что защитник Джо Гомес пропустит ещё несколько матчей. Клуб отправил его на дополнительное обследование из-за травмы подколенного сухожилия.

Гомес сыграл 10 минут в матче Кубка Англии против "Плимута". Это было его первое за шесть недель возвращение на поле. Защитник расстроился, что не смог продолжить матч.

"Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил, что новая травма получена в той же ноге, что и в прошлый раз, и теперь Гомеса отправят на дополнительные обследования, чтобы установить степень повреждения и необходимость хирургического вмешательства", - написал журналист.

Источник пишет, что Гомес пропустит значительную часть оставшейся части сезона из-за серьёзных травм, полученных за десять лет его карьеры на "Энфилде".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Джо Гомес сыграл в 17-ти матчах "Ливерпуля" во всех турнирах. На его счету две жёлтых карточки.

По теме
yellow-arrow
Бывший тренер аутсайдера АПЛ может возглавить клуб из Чемпионшипа
yellow-arrow
Журналист рассказал, как будет рассматриваться процесс дисквалификации главного тренера Ливерпуля
yellow-arrow
Один из лучших бомбардиров АПЛ заинтересован в переходе в Ливерпуль
Ливерпуль Джозеф Гомес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Times
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости