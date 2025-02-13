Сыграл 10 минут. Защитник Ливерпуля пропустит часть сезона

Защитник "Ливерпуля" пропустит часть сезона из-за травмы.

Журналист The Times Пол Джойс написал, что защитник Джо Гомес пропустит ещё несколько матчей. Клуб отправил его на дополнительное обследование из-за травмы подколенного сухожилия.

Гомес сыграл 10 минут в матче Кубка Англии против "Плимута". Это было его первое за шесть недель возвращение на поле. Защитник расстроился, что не смог продолжить матч.

"Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил, что новая травма получена в той же ноге, что и в прошлый раз, и теперь Гомеса отправят на дополнительные обследования, чтобы установить степень повреждения и необходимость хирургического вмешательства", - написал журналист.

Источник пишет, что Гомес пропустит значительную часть оставшейся части сезона из-за серьёзных травм, полученных за десять лет его карьеры на "Энфилде".

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В этом сезоне Джо Гомес сыграл в 17-ти матчах "Ливерпуля" во всех турнирах. На его счету две жёлтых карточки.