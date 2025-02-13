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У нового тренера Вест Хэма практически нет времени для отдыха
Наставник молотобойцев поделился тем, как его команда готовится к следующему матчу
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Грэм Поттер прокомментировал подготовку команды к следующему матчу, а также рассказал о своем пребывании в клубе.
"Мы использовали паузу для того, чтобы как можно лучше подготовиться к матчу с "Брентфордом". Вернулись несколько игроков, которые были травмированы. Поэтому со свежими силами мы входим в нужный ритм, ведь впереди нас ждет 14 матчей в АПЛ. Мы с нетерпением ждем этих решающих поединков".
"Успел ли я отдохнуть за этот период? Немного времени у меня было, да. Но, знаете, вы не беретесь за такую работу, если хотите на ней отдыхать. Мы тренируемся и работаем каждый день", — добавил Поттер.
Напомним, что "Вест Хэм" сыграет с "Брентфордом" в эту субботу, 15-го февраля. Начало игры в 17:00.
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Команда Грэма Поттера занимает 16-е место в АПЛ, набрав 27 очков после 24-х туров чемпионата Англии.
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