  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. У нового тренера Вест Хэма практически нет времени для отдыха
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У нового тренера Вест Хэма практически нет времени для отдыха

Англия

Наставник молотобойцев поделился тем, как его команда готовится к следующему матчу

У нового тренера Вест Хэма практически нет времени для отдыха

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Грэм Поттер прокомментировал подготовку команды к следующему матчу, а также рассказал о своем пребывании в клубе.

"Мы использовали паузу для того, чтобы как можно лучше подготовиться к матчу с "Брентфордом". Вернулись несколько игроков, которые были травмированы. Поэтому со свежими силами мы входим в нужный ритм, ведь впереди нас ждет 14 матчей в АПЛ. Мы с нетерпением ждем этих решающих поединков".

Читайте такжеБывший тренер Челси считает свое увольнение лучшим моментом в карьере

"Успел ли я отдохнуть за этот период? Немного времени у меня было, да. Но, знаете, вы не беретесь за такую работу, если хотите на ней отдыхать. Мы тренируемся и работаем каждый день", — добавил Поттер.

Напомним, что "Вест Хэм" сыграет с "Брентфордом" в эту субботу, 15-го февраля. Начало игры в 17:00.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Команда Грэма Поттера занимает 16-е место в АПЛ, набрав 27 очков после 24-х туров чемпионата Англии.

По теме
yellow-arrow
Бывший тренер аутсайдера АПЛ может возглавить клуб из Чемпионшипа
yellow-arrow
Журналист рассказал, как будет рассматриваться процесс дисквалификации главного тренера Ливерпуля
yellow-arrow
Один из лучших бомбардиров АПЛ заинтересован в переходе в Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Грэм Поттер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
West Ham United FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости