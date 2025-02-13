Один из лучших бомбардиров АПЛ заинтересован в переходе в Ливерпуль

Один из лучших форвардов Английской Премьер-лиги заинтересован в переходе в "Ливерпуль".

Согласно информации от издания TEAMtalk, звездный нападающий "Ньюкасла" Александер Исак летом может присоединиться к "Ливерпулю". 25-летний футболист сборной Швеции хочет регулярно играть в Лиге чемпионов и выигрывать командные трофеи, чего он с легкостью может достичь в мерсисайдском клубе.

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Ранее сообщалось о том, что руководство "сорок" собирается предложить Исаку новый контракт, поскольку к их футболисту проявил предметный интерес лондонский "Арсенал".

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В текущем сезоне Александер Исак забил 19 голов и отдал пять результативных передач в 28 матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 75 миллионов евро.