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Журналист рассказал, как будет рассматриваться процесс дисквалификации главного тренера Ливерпуля

Англия

Процессы, процессы

Журналист рассказал, как будет рассматриваться процесс дисквалификации главного тренера Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист рассказал, как будет рассматриваться процесс дисквалификации главного тренера "Ливерпуля".

По словам Льюиса Стила, просмотр дела займёт 2-3 недели. Сначала FA предъявит свои обвинения Слоту. У ассоциации есть время до понедельника 17 февраля. Затем "Ливерпулю" даётся 3 дня, чтобы предоставить доказательства в поддержку своего заявления, если потребуются.

После в течение трёх дней FA даст свой ответ. Слушание должно состояться в течение 10 дней после этого. По словам журналиста, может быть задержка в 2-3 недели.

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Напомним, что Арне Слот вместе со своим помощником получили красные карточки после матча с "Эвертоном" за эмоциональные высказывания.

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Источник:
Lewis Steele
Опубликовал: Владислав Прийменко
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