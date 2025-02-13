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Журналист рассказал, как будет рассматриваться процесс дисквалификации главного тренера Ливерпуля
Процессы, процессы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист рассказал, как будет рассматриваться процесс дисквалификации главного тренера "Ливерпуля".
По словам Льюиса Стила, просмотр дела займёт 2-3 недели. Сначала FA предъявит свои обвинения Слоту. У ассоциации есть время до понедельника 17 февраля. Затем "Ливерпулю" даётся 3 дня, чтобы предоставить доказательства в поддержку своего заявления, если потребуются.
После в течение трёх дней FA даст свой ответ. Слушание должно состояться в течение 10 дней после этого. По словам журналиста, может быть задержка в 2-3 недели.
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Напомним, что Арне Слот вместе со своим помощником получили красные карточки после матча с "Эвертоном" за эмоциональные высказывания.
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