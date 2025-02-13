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Форвард Челси не хотел покидать команду зимой, но был открыт к предложениям
Манчестер Юнайтед и Бавария проявляли интерес к Нкунку
Getty Images / Global Images Ukraine
Одним из кандидатов на уход из "Челси" во время зимнего трансферного окна был нападающий Кристофер Нкунку.
Как сообщает The Athletic, игрок не требовал трансфера, но был открыт к предложениям. "Челси" также рассматривал возможность продажи игрока, оценив его в 65 миллионов фунтов стерлингов.
"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" проявляли интерес к французу, но ни один из клубов не смог договориться с "Челси" об условиях трансфера.
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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