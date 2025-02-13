  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Форвард Челси не хотел покидать команду зимой, но был открыт к предложениям
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Челси не хотел покидать команду зимой, но был открыт к предложениям

Англия

Манчестер Юнайтед и Бавария проявляли интерес к Нкунку

Форвард Челси не хотел покидать команду зимой, но был открыт к предложениям

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Одним из кандидатов на уход из "Челси" во время зимнего трансферного окна был нападающий Кристофер Нкунку.

Как сообщает The Athletic, игрок не требовал трансфера, но был открыт к предложениям. "Челси" также рассматривал возможность продажи игрока, оценив его в 65 миллионов фунтов стерлингов.

"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" проявляли интерес к французу, но ни один из клубов не смог договориться с "Челси" об условиях трансфера.

Читайте такжеБрайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
По теме
yellow-arrow
Экс-глава PGMOL раскритиковал судейство в матче Эвертон – Ливерпуль
yellow-arrow
Бывший тренер аутсайдера АПЛ может возглавить клуб из Чемпионшипа
yellow-arrow
Журналист рассказал, как будет рассматриваться процесс дисквалификации главного тренера Ливерпуля
Челси (Лондон) Кристофер Нкунку
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости