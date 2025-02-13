Форвард Челси не хотел покидать команду зимой, но был открыт к предложениям

Одним из кандидатов на уход из "Челси" во время зимнего трансферного окна был нападающий Кристофер Нкунку.

Как сообщает The Athletic, игрок не требовал трансфера, но был открыт к предложениям. "Челси" также рассматривал возможность продажи игрока, оценив его в 65 миллионов фунтов стерлингов.

"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" проявляли интерес к французу, но ни один из клубов не смог договориться с "Челси" об условиях трансфера.