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Экс-глава PGMOL раскритиковал судейство в матче Эвертон – Ливерпуль
Сказал по делу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-глава PGMOL раскритиковал судейство в матче "Эвертон – Ливерпуль".
Кит Хакетт указал на ошибку Оливера в мерсисайдском дерби.
Экс-арбитр считает, что судья матча ошибочно назначил штрафной в пользу "Эвертона", после которого забил Бето на 11-й минуте.
"Ливерпуль" оказался не в том положении из-за неудачного решения Майкла Оливера, который назначил штрафной удар в пользу "Эвертона", что привело к их первому голу
Не было никакого фола. Оливер ошибся", - сказал Хакетт.
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Напомним, что матч между "Ливерпулем" и "Эвертоном" закончился вничью 2:2. Обзор матча смотрите на нашем сайте.
Также в конце матча случилась драка между игроками.
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