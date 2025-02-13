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Экс-глава PGMOL раскритиковал судейство в матче Эвертон – Ливерпуль

Англия

Сказал по делу

Экс-глава PGMOL раскритиковал судейство в матче Эвертон – Ливерпуль

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-глава PGMOL раскритиковал судейство в матче "Эвертон – Ливерпуль".

Кит Хакетт указал на ошибку Оливера в мерсисайдском дерби.

Экс-арбитр считает, что судья матча ошибочно назначил штрафной в пользу "Эвертона", после которого забил Бето на 11-й минуте.

"Ливерпуль" оказался не в том положении из-за неудачного решения Майкла Оливера, который назначил штрафной удар в пользу "Эвертона", что привело к их первому голу

Не было никакого фола. Оливер ошибся", - сказал Хакетт.

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Напомним, что матч между "Ливерпулем" и "Эвертоном" закончился вничью 2:2. Обзор матча смотрите на нашем сайте.

Также в конце матча случилась драка между игроками.

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Источник:
DailyMail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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