Экс-глава PGMOL раскритиковал судейство в матче "Эвертон – Ливерпуль".

Кит Хакетт указал на ошибку Оливера в мерсисайдском дерби.

Экс-арбитр считает, что судья матча ошибочно назначил штрафной в пользу "Эвертона", после которого забил Бето на 11-й минуте.

"Ливерпуль" оказался не в том положении из-за неудачного решения Майкла Оливера, который назначил штрафной удар в пользу "Эвертона", что привело к их первому голу

Не было никакого фола. Оливер ошибся", - сказал Хакетт.