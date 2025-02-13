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Центрбек Манчестер Юнайтед успешно перенес операцию на колене

Англия

Точный срок восстановления Лисандро неизвестен

Центрбек Манчестер Юнайтед успешно перенес операцию на колене

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес успешно перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки колена, которую он получил во время матча против "Кристал Пэлас".

Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Лисандро постарается вернуться в команду до конца 2025 года - но точное время восстановления будет зависеть от прогресса реабилитации.

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Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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