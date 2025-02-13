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Пять клубов АПЛ летом будут бороться за трансфер Осимхена летом
Будущее игрока пока неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард Виктор Осимхен вскоре вернется в "Наполи" после окончания арендного соглашения с "Галатасараем". Однако, его будущее в итальянском клубе остается неопределенным.
Поскольку Осимхена уже ожидает ряд предложений от ведущих клубов английской Премьер-лиги. Среди наиболее заинтересованных команд есть: "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал", "Ньюкасл" и "Астон Вилла".
Считается, что летом "Наполи" может снизить сумму отступных за Виктора до 75 миллионов евро, что сделает трансфер более реальным.
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