Пять клубов АПЛ летом будут бороться за трансфер Осимхена летом

Форвард Виктор Осимхен вскоре вернется в "Наполи" после окончания арендного соглашения с "Галатасараем". Однако, его будущее в итальянском клубе остается неопределенным.

Поскольку Осимхена уже ожидает ряд предложений от ведущих клубов английской Премьер-лиги. Среди наиболее заинтересованных команд есть: "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал", "Ньюкасл" и "Астон Вилла".

Считается, что летом "Наполи" может снизить сумму отступных за Виктора до 75 миллионов евро, что сделает трансфер более реальным.