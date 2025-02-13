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Пять клубов АПЛ летом будут бороться за трансфер Осимхена летом

Англия

Будущее игрока пока неизвестно

Пять клубов АПЛ летом будут бороться за трансфер Осимхена летом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард Виктор Осимхен вскоре вернется в "Наполи" после окончания арендного соглашения с "Галатасараем". Однако, его будущее в итальянском клубе остается неопределенным.

Поскольку Осимхена уже ожидает ряд предложений от ведущих клубов английской Премьер-лиги. Среди наиболее заинтересованных команд есть: "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал", "Ньюкасл" и "Астон Вилла".

Считается, что летом "Наполи" может снизить сумму отступных за Виктора до 75 миллионов евро, что сделает трансфер более реальным.

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Виктор Осимхен
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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