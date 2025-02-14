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Арсенал хочет возобновить переговоры по контракту с нападающим

Англия

Стремятся сохранить вингера

Арсенал хочет возобновить переговоры по контракту с нападающим

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Sky Sports Саша Тавольери, ожидается, что в этом месяце Джейсон Айто, исполняющий обязанности спортивного директора "Арсенала", проведет важную встречу по продлению контракта нападающего клуба Леандро Троссара. Действующий контракт бельгийца истекает летом следующего года.

Переговоры затормозились после того, как бывший спортивный директор клуба Эду Гаспар ушел в отставку. Известно, что бразилец провел первую встречу с Троссаром еще в октябре.

Добавим, что в этом сезоне 30-летний Троссар забил 5 голов и отдал 6 ассистов в 36 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Опубликовал: Алексей Полищук
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