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Очередное статистическое достижение для Мохамеда Салаха
Египтянин продолжает впечатлять
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду на "Гудисон Парк" состоялся перенесенный матч 15-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Ливерпулем", который завершился ничьей 2:2.
Мохамед Салах принял участие в обоих голах "красных" - сперва ассистировал Алексису Маккалистеру, а затем забил сам.
Это позволило египтянину достичь знакового рубежа: он совершил 100 результативных действий в своих последних 100 матчах Премьер-лиги (62 гола, 38 ассистов).
Египтянин стал лишь четвертым игроком в истории турнира, который сделал 100+ результативных действий в пределах 100 матчей, присоединившись к Алану Ширеру, Тьерри Анри и Робину ван Перси.
Добавим, что в этом сезоне 32-летний египтянин забил 27 голов и отдал 19 ассистов в 35 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.
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