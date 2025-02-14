Очередное статистическое достижение для Мохамеда Салаха

В среду на "Гудисон Парк" состоялся перенесенный матч 15-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Ливерпулем", который завершился ничьей 2:2.

Мохамед Салах принял участие в обоих голах "красных" - сперва ассистировал Алексису Маккалистеру, а затем забил сам.

Это позволило египтянину достичь знакового рубежа: он совершил 100 результативных действий в своих последних 100 матчах Премьер-лиги (62 гола, 38 ассистов).

Египтянин стал лишь четвертым игроком в истории турнира, который сделал 100+ результативных действий в пределах 100 матчей, присоединившись к Алану Ширеру, Тьерри Анри и Робину ван Перси.

Добавим, что в этом сезоне 32-летний египтянин забил 27 голов и отдал 19 ассистов в 35 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.