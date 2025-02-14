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Манчестер Юнайтед ищет идеального нападающего для Рубена Аморима
Но будет трудно
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Найти способ повысить результативность команды будет главной задачей Рубена Аморима перед следующим сезоном. Именно поэтому логично, что возникают предположения о возможном воссоединении с Виктором Дьекерешем, который, как ожидается, покинет "Спортинг" после завершения сезона.
Однако переход шведа в "Юнайтед" маловероятен - он хочет выступать в Лиге чемпионов. Кроме того, клуб вряд ли готов тратить большие деньги на игрока, которому в июне исполнится 27 лет, ведь стратегия "Юнайтед" направлена на инвестиции в молодых футболистов.
Более доступной целью является 22-летний Лиам Делап. Если "Ипсвич" вылетит из АПЛ, цена Делапа снизится, но на него также претендует "Челси".
Из-за финансовых ограничений "Юнайтед" может обратить внимание на свободных агентов: летом доступны 27-летний Доминик Келверт-Льюин и 38-летний Джейми Варди, но эти переходы противоречат стратегии клуба.
Из молодежи в академии выделяется 17-летний Чидо Оби, который тренировался с основой. Однако ему еще предстоит доработать ряд аспектов игры, прежде чем он сможет регулярно тренироваться с первой командой.
Напомним, что после 24-го тура "Ман Юнайтед" занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ с 29 очками и забив 28 голов.
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