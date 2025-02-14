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"Это абсолютно неправильно". Мареска раскритиковал календарь в АПЛ

Англия

Наставник синих недоволен решением относительно времени последней игры

"Это абсолютно неправильно". Мареска раскритиковал календарь в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска раскритиковал календарь матчей в Английской Премьер-лиге.

"Наш последний матч в АПЛ закончился за час до закрытия трансферного окна. Я считаю, что это абсолютно неправильно, потому что мы не можем спланировать то, кто из игроков получит травму. Два нападающих получили повреждения в одной игре".

"Это невозможно, но это то, что произошло, и теперь нам нужно найти решение, потому что мы не успели подписать нового форварда", — добавил Мареска.

Ранее стало известно о том, что Николас Джексон, который является основным форвардом "Челси", пропустит около 6-8 недель из-за травмы.

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Напомним, что следующий маич "Челси" состоится в эту пятницу, 14-го февраля. На этот раз команда Энцо Марески сыграет с "Брайтоном" в чемпионате. Начало игры в 22:00.

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Источник:
The Standard
Опубликовал: Андрей Журба
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