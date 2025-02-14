"Это абсолютно неправильно". Мареска раскритиковал календарь в АПЛ

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска раскритиковал календарь матчей в Английской Премьер-лиге.

"Наш последний матч в АПЛ закончился за час до закрытия трансферного окна. Я считаю, что это абсолютно неправильно, потому что мы не можем спланировать то, кто из игроков получит травму. Два нападающих получили повреждения в одной игре".

"Это невозможно, но это то, что произошло, и теперь нам нужно найти решение, потому что мы не успели подписать нового форварда", — добавил Мареска.