Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это абсолютно неправильно". Мареска раскритиковал календарь в АПЛ
Наставник синих недоволен решением относительно времени последней игры
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска раскритиковал календарь матчей в Английской Премьер-лиге.
"Наш последний матч в АПЛ закончился за час до закрытия трансферного окна. Я считаю, что это абсолютно неправильно, потому что мы не можем спланировать то, кто из игроков получит травму. Два нападающих получили повреждения в одной игре".
"Это невозможно, но это то, что произошло, и теперь нам нужно найти решение, потому что мы не успели подписать нового форварда", — добавил Мареска.
Ранее стало известно о том, что Николас Джексон, который является основным форвардом "Челси", пропустит около 6-8 недель из-за травмы.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что следующий маич "Челси" состоится в эту пятницу, 14-го февраля. На этот раз команда Энцо Марески сыграет с "Брайтоном" в чемпионате. Начало игры в 22:00.
Популярное сейчас
- Рома играет вничью с Порту, победа Шахтера и возвращение Килиана Мбаппе. Главные новости за 13 февраля
- Лига Европы. Порту - Рома 1:1. Вновь без гостевой победы, но с хорошим результатом
- Известны оценки Довбика за матч против Порту в рамках 1/16 финала Лиги Европы
- АПЛ. Эвертон – Ливерпуль 2:2. Драматическая концовка последнего дерби на Гудисон Парк
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола