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Бывший тренер Боруссии Дортмунд может возглавить клуб АПЛ
Новая работа для Эдина Терзича
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как передает издание BILD, бывший тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич является потенциальным кандидатом на замену Анге Постекоглу в "Тоттенхэме".
Нынешний наставник лондонцев оказался под давлением после неудачного сезона. За четыре дня "шпоры" вылетели из Кубка лиги и Кубка Англии. В Премьер-лиге команда занимает лишь 14-е место - на десять очков больше от зоны вылета, но на 14 меньше от места, дающего право играть в еврокубках.
Несмотря на это, владелец клуба Даниэль Леви до сих пор делает все возможное, чтобы сохранить Постекоглу. В то же время, по информации источника, руководство "шпор" уже готовятся к возможным изменениям, поэтому в списке кандидатов на тренерскую должность фигурирует Эдин Терзич.
Напомним, что последним местом работы Терзича была Боруссия, которую он возглавлял с июля 2022 по июнь 2024 года.
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