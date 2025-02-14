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Два английских топ-клуба следят за впечатляющим форвардом Наполи

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Два английских топ-клуба следят за впечатляющим форвардом Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

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Два английских топ-клуба наблюдают за впечатляющим форвардом "Наполи"

Как сообщил журналист Николо Скира, представители "Манчестер Юнайтед" и "Челси" внимательно следят за Виктором Осимхеном в ожидании летнего трансферного окна. 26-летний нигерийский нападающий, который принадлежит неаполитанской команде, сейчас выступает за "Галатасарай" на правах аренды.

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Отмечается, что в контракте Осимхена с "Наполи" прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро.

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В этом сезоне Виктор Осимхен забил 17 голов и отдал 5 ассистов в 23 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

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Галатасарай (Стамбул) Челси (Лондон) Наполи Манчестер Юнайтед Виктор Осимхен
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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