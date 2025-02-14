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Два английских топ-клуба следят за впечатляющим форвардом Наполи
Серьезная конкуренция
Getty Images/Global Images Ukraine
Два английских топ-клуба наблюдают за впечатляющим форвардом "Наполи"
Как сообщил журналист Николо Скира, представители "Манчестер Юнайтед" и "Челси" внимательно следят за Виктором Осимхеном в ожидании летнего трансферного окна. 26-летний нигерийский нападающий, который принадлежит неаполитанской команде, сейчас выступает за "Галатасарай" на правах аренды.
Отмечается, что в контракте Осимхена с "Наполи" прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро.
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В этом сезоне Виктор Осимхен забил 17 голов и отдал 5 ассистов в 23 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
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