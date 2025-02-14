Звезда Фейеноорда привлекает внимание трех клубов АПЛ после яркого матча против Милана

Как сообщает издание The Sun, игрок "Фейеноорда" Игор Пайшао привлек интерес сразу трех клубов Премьер-лиги после впечатляющего выступления против "Милана" на этой неделе. 24-летний бразилец стал автором единственного гола в матче, принеся нидерландскому клубу победу.

В летнее трансферное окно "Тоттенхэм", "Борнмут" и "Ньюкасл" намерены побороться за вингера. Последние два клуба даже отправили скаутов на матч в Роттердаме, чтобы оценить игру Пайшао и бразилец оставил яркое впечатление.

"Фейенорд" оценивает своего лидера в 25 миллионов фунтов, и сам футболист, по слухам, заинтересован в переходе в АПЛ.

Добавим, что в этом сезоне Пайшао уже забил 8 голов и отдал 14 ассистов в 32 матчах за "Фейенорд" во всех турнирах.