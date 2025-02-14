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Звезда Фейеноорда привлекает внимание трех клубов АПЛ после яркого матча против Милана

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Впечатлил в Лиге чемпионов

Звезда Фейеноорда привлекает внимание трех клубов АПЛ после яркого матча против Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание The Sun, игрок "Фейеноорда" Игор Пайшао привлек интерес сразу трех клубов Премьер-лиги после впечатляющего выступления против "Милана" на этой неделе. 24-летний бразилец стал автором единственного гола в матче, принеся нидерландскому клубу победу.

В летнее трансферное окно "Тоттенхэм", "Борнмут" и "Ньюкасл" намерены побороться за вингера. Последние два клуба даже отправили скаутов на матч в Роттердаме, чтобы оценить игру Пайшао и бразилец оставил яркое впечатление.

"Фейенорд" оценивает своего лидера в 25 миллионов фунтов, и сам футболист, по слухам, заинтересован в переходе в АПЛ.

Добавим, что в этом сезоне Пайшао уже забил 8 голов и отдал 14 ассистов в 32 матчах за "Фейенорд" во всех турнирах.

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Тоттенхэм (Лондон) Ньюкасл Фейеноорд (Роттердам) Борнмут Игор Пайшан
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Алексей Полищук
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