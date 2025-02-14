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Ключевой нападающий Ливерпуля под вопросом на следующий матч
Футболист получил повреждение в мерсисайдском дерби
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал физическое состояние травмированных игроков команды.
"Участие Коди Гакпо в следующем матче остается под вопросом. Надо подождать, чтобы понять, сможет ли он сегодня тренироваться с командой. Мне пришлось заменить его в дерби из-за травмы, он получил ушиб ноги".
В текущем сезоне Коди Гакпо является одним из самых результативных игроков "Ливерпуля", 25-летний форвард забил 16 голов и отдал 5 ассистов в 36 матчах. Также Слот подтвердил, что Джо Гомес и Тайлер Мортон будут отсутствовать.
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Напомним, что свой следующий матч "Ливерпуль" проведет в воскресенье, 16-го февраля. Подопечные Арне Слота встретятся с "Вулверхэмптоном" на «Энфилде». Начало игры в 16:00.
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