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Микель Артета рассказал, как травмировался последний форвард Арсенала
Это было неожиданно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во время пресс-конференции накануне матча против "Лестера" у Микеля Артеты спросили, как Кай Хаверц получил травму подколенного сухожилия, которая выбила его из игры до конца сезона.
"Мы прекрасно проводили сбор в Дубае, зарядка, тренировки, восстанавливали связь с природой. А потом произошла эта совершенно неожиданная травма. Он повредил подколенное сухожилие во время тренировки стандартов, когда пытался заблокировать удар. Это большая потеря для нас, учитывая все остальные травмы", - говорит Артета.
Добавим, что в этом сезоне Кай Хаверц забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.
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