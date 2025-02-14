Микель Артета рассказал, как травмировался последний форвард Арсенала

Во время пресс-конференции накануне матча против "Лестера" у Микеля Артеты спросили, как Кай Хаверц получил травму подколенного сухожилия, которая выбила его из игры до конца сезона.

"Мы прекрасно проводили сбор в Дубае, зарядка, тренировки, восстанавливали связь с природой. А потом произошла эта совершенно неожиданная травма. Он повредил подколенное сухожилие во время тренировки стандартов, когда пытался заблокировать удар. Это большая потеря для нас, учитывая все остальные травмы", - говорит Артета.

Добавим, что в этом сезоне Кай Хаверц забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.