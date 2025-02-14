Ключевой нападающий Эвертона получил серьезную травму колена

Ключевой нападающий "Эвертона" пропустит несколько недель из-за серьезной травмы колена, полученной в дерби.

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес подтвердил информацию о том, что Илиман Ндиайе в матче с "Ливерпулем" (2:2) получил травму внутренней боковой связки колена. На данный момент повреждение игрока выглядит не очень хорошо. Точных сроков его возвращения нет, но ожидается, что восстановление должно занять минимум 4-6 недель.

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Напомним, что 24-летний вингер в слезах был вынужден покинуть футбольное поле на 25-й минуте в мерсисайдском дерби после того, как получил серьезное повреждение.

В этом сезоне Илиман Ндиайе забил 8 голов в 28 матчах за "Эвертон" во всех турнирах.