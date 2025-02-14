Манчестер Юнайтед имеет план по подписанию звезды Барселоны

"Ман Юнайтед" разрабатывает амбициозную стратегию для усиления состава в летнее трансферное окно, и защитник "Барселоны" Алехандро Бальде стал одним из главных приоритетов.

Однако, чтобы покрыть расходы на этот переход, английский клуб может рассмотреть продажу Алехандро Гарначо, что позволит получить необходимые средства для приобретения левого защитника.

Заинтересованность в Бальде неслучайна. Молодой защитник продемонстрировал универсальность в игре за "Барселону", отличаясь скоростью и атакующим потенциалом. Аморим считает, что его приход укрепит левый фланг обороны.

Впрочем, "Барселона" хорошо осознает ценность Бальде и не отпустит его дешево. Его рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро, но из-за высокой конкуренции цена может вырасти еще больше.

Добавим, что в этом сезоне 21-летний Бальде забил 1 гол и отдал 6 ассистов в 31 матче за "Барселону" во всех турнирах.