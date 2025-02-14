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Тренер Ньюкасла не спешит списывать со счетов кризисный Манчестер Сити

Англия

Наставник сорок дал комментарий перед игрой с горожанами в АПЛ

Тренер Ньюкасла не спешит списывать со счетов кризисный Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау поделился мыслями перед матчем с "Манчестер Сити".

"Мы понимаем, что это будет очень тяжелая игра. Они все еще очень хорошая команда, для меня они все еще являются эталоном в футболе. Нам нужно будет попытаться показать лучшую игру, чтобы получить желаемый результат в этом матче. У них очень хороший состав, они сделали несколько хороших подписаний в январе. Мы должны быть конкурентоспособными".

Напомним, что матч между "Манчестер Сити" и "Ньюкаслом" состоится в субботу, 15-го февраля. Начало игры в 17:00.

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"Ньюкасл" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея одинаковое количество очков с "Манчестер Сити", который находится на одну строчку выше из-за дополнительных показателей.

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Манчестер Сити Ньюкасл Эдди Хау
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Источник:
Newcastle United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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