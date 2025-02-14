Тренер Ньюкасла не спешит списывать со счетов кризисный Манчестер Сити

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау поделился мыслями перед матчем с "Манчестер Сити".

"Мы понимаем, что это будет очень тяжелая игра. Они все еще очень хорошая команда, для меня они все еще являются эталоном в футболе. Нам нужно будет попытаться показать лучшую игру, чтобы получить желаемый результат в этом матче. У них очень хороший состав, они сделали несколько хороших подписаний в январе. Мы должны быть конкурентоспособными".