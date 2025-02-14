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Гвардиола подтвердил, что основной защитник Ман Сити выбыл на 8-10 недель
Игроку сделали операцию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На пресс-конференции накануне матча против "Ньюкасла" главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола подтвердил, что защитник Мануэль Аканджи перенес операцию.
"Кажется, это приводящая мышца. В субботу ему сделают операцию, он выбыл на 8-10 недель".
"Мы желаем Ману скорейшего выздоровления. Его усилия в этом сезоне были невероятными. Он и Натан Аке играли в непростых условиях, когда мы имели кадровые проблемы. В конце концов, организм сказал: "достаточно", - рассказал Пеп.
Добавим, что в этом сезоне швейцарец сыграл 30 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, отдав 1 ассист.
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