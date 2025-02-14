Гвардиола подтвердил, что основной защитник Ман Сити выбыл на 8-10 недель

На пресс-конференции накануне матча против "Ньюкасла" главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола подтвердил, что защитник Мануэль Аканджи перенес операцию.

"Кажется, это приводящая мышца. В субботу ему сделают операцию, он выбыл на 8-10 недель".

"Мы желаем Ману скорейшего выздоровления. Его усилия в этом сезоне были невероятными. Он и Натан Аке играли в непростых условиях, когда мы имели кадровые проблемы. В конце концов, организм сказал: "достаточно", - рассказал Пеп.