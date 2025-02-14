Середняк АПЛ установил цену на своего бомбардира

Лондонский "Кристал Пэлас" установил цену на своего главного бомбардира.

Как сообщает издание Football Insider, руководство "орлов" будет требовать за 27-летнего Жан-Филиппа Матета не менее 40 миллионов фунтов стерлингов, поскольку к нему проявляют интерес несколько европейских топ-клубов. "Кристал Пэлас" недавно активировал опцию продления контракта с французским нападающим до лета 2027 года.

Отмечается, что кроме "Барселоны" футболистом интересуется "Лион" и мадридский "Атлетико", ища замну Гризманну.

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Добавим, что Жан-Филипп Матета забил 23 гола в АПЛ за "Кристал Пэлас" с февраля 2024 года, когда клуб возглавил Оливер Гласнер. Только Эрлинг Холанд, Александер Исак, Коул Палмер и Мохамед Салах забили больше голов за этот период.