Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Середняк АПЛ установил цену на своего бомбардира
Им интересуется даже Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Кристал Пэлас" установил цену на своего главного бомбардира.
Как сообщает издание Football Insider, руководство "орлов" будет требовать за 27-летнего Жан-Филиппа Матета не менее 40 миллионов фунтов стерлингов, поскольку к нему проявляют интерес несколько европейских топ-клубов. "Кристал Пэлас" недавно активировал опцию продления контракта с французским нападающим до лета 2027 года.
Отмечается, что кроме "Барселоны" футболистом интересуется "Лион" и мадридский "Атлетико", ища замну Гризманну.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что Жан-Филипп Матета забил 23 гола в АПЛ за "Кристал Пэлас" с февраля 2024 года, когда клуб возглавил Оливер Гласнер. Только Эрлинг Холанд, Александер Исак, Коул Палмер и Мохамед Салах забили больше голов за этот период.
Популярное сейчас
- Российский ударный дрон попал в укрытие ЧАЭС. ФОТО и ВИДЕО
- Сенькив – о переходе украинцев в Трабзонспор: Они все плюс-минус как беглецы, которые переплывали через Тису
- Рома играет вничью с Порту, победа Шахтера и возвращение Килиана Мбаппе. Главные новости за 13 февраля
- Шевченко: Мы получали запросы от юристов Мудрика
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола