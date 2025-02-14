Гари Невилл назвал клуб АПЛ, за который он хотел бы играть, если бы Ман Юнайтед продал его

Гари Невилл провел всю карьеру в "Манчестер Юнайтед", но признался, что мог бы представить себя в пяти других клубах, если бы его продали.

"Если бы сэр Алекс пришел ко мне 28-летнему и сказал, что мне пора уходить, конечно, я бы играл за другой клуб в АПЛ.

За кого бы я играл? Есть три варианта, которые можно сразу исключить: я бы никогда не перешел в "Манчестер Сити", "Ливерпуль" или "Лидс". Ни за что. Я не имею ничего против игроков, которые так делали, но лично я не мог бы. Это соперничество просто слишком велико.

Если бы мне пришлось выбирать, то из клубов Премьер-лиги, которые имеют традиции и правильный подход, первым был бы "Арсенал". Я всегда восхищался атмосферой на "Хайбери" и тем, как клуб ведет свои дела. Также мне нравились "Астон Вилла" и "Ньюкасл".

В Европе я уважал "Ювентус" и "Баварию". Это клубы, которые имеют четкую систему и подходят ко всему очень тщательно, поэтому именно они были бы моим выбором за пределами Англии", - рассказал Невилл.