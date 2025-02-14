Форвард Вест Хэма показал, как он восстанавливается после ДТП

Форвард лондонского "Вест Хэма" показал, как он восстанавливается после ДТП.

Известно, что 34-летний Майкл Антонио находится в Дубае, где проходит 12-дневную реабилитационную программу. Он ускоряет свое восстановление перед возможным возвращением на футбольное поле. После ужасной аварии у игрока был диагностирован перелом ноги. Он перенес операцию в Лондоне.

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Напомним, что Майкл Антонио выступает за "Вест Хэм" с 2015 года. За это время он провел 323 матча в составе "молотобойцев" во всех турнирах, отметившись 83 голами и 40 ассистами.