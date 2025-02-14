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Аморим высказался о трансферной политике Манчестер Юнайтед

Англия

Специалист поделился своими мыслями

Аморим высказался о трансферной политике Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о трансферной политике клуба.

"Здесь все просто: чтобы что-то сделать, нам нужно продавать игроков. Вы знаете правила лучше меня, поэтому мы сосредоточены на том, чтобы выиграть эти игры, а потом у нас будет время сосредоточиться на этом", - сказал специалист.

Добавим, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 16 февраля. Команда сыграет против "Тоттенхэма".

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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