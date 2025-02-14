Аморим высказался о трансферной политике Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о трансферной политике клуба.

"Здесь все просто: чтобы что-то сделать, нам нужно продавать игроков. Вы знаете правила лучше меня, поэтому мы сосредоточены на том, чтобы выиграть эти игры, а потом у нас будет время сосредоточиться на этом", - сказал специалист.