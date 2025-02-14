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Аморим высказался о трансферной политике Манчестер Юнайтед
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о трансферной политике клуба.
"Здесь все просто: чтобы что-то сделать, нам нужно продавать игроков. Вы знаете правила лучше меня, поэтому мы сосредоточены на том, чтобы выиграть эти игры, а потом у нас будет время сосредоточиться на этом", - сказал специалист.
Добавим, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 16 февраля. Команда сыграет против "Тоттенхэма".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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