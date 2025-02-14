Мареска: Челси все еще не является претендентом на важные титулы

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска признал, что его команде еще нужно научиться некоторым вещам.

"Нам нужно научиться побеждать со счетом 1:0. Великие команды знают, как это делать.

Мы все еще не являемся претендентом на важные титулы, потому что нам нужно учиться разным вещам. Одна из них - выигрывать, иногда со счетом 1:0, быть неприятным в некоторых моментах. Это то, чему мы обязательно научимся", - сказал специалист.