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Мареска: Челси все еще не является претендентом на важные титулы

Англия

Специалист высказался о своей команде

Мареска: Челси все еще не является претендентом на важные титулы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска признал, что его команде еще нужно научиться некоторым вещам.

"Нам нужно научиться побеждать со счетом 1:0. Великие команды знают, как это делать.

Мы все еще не являемся претендентом на важные титулы, потому что нам нужно учиться разным вещам. Одна из них - выигрывать, иногда со счетом 1:0, быть неприятным в некоторых моментах. Это то, чему мы обязательно научимся", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Брайтон" - "Челси" состоится 14 февраля. Старт - в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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