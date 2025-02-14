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Мареска: Челси все еще не является претендентом на важные титулы
Специалист высказался о своей команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска признал, что его команде еще нужно научиться некоторым вещам.
"Нам нужно научиться побеждать со счетом 1:0. Великие команды знают, как это делать.
Мы все еще не являемся претендентом на важные титулы, потому что нам нужно учиться разным вещам. Одна из них - выигрывать, иногда со счетом 1:0, быть неприятным в некоторых моментах. Это то, чему мы обязательно научимся", - сказал специалист.
Напомним, что матч "Брайтон" - "Челси" состоится 14 февраля. Старт - в 22:00 по Киеву.
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