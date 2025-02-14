Тренер Манчестер Юнайтед рассказал, сможет ли команда выиграть Премьер-Лигу до 2028 года

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал, смогут ли "красные дьяволы" выиграть Премьер-Лигу до 2028 года.

"Да, мы говорим об этом, наша цель - выиграть Премьер-лигу, и мы можем все изменить за несколько лет. На данный момент мы находимся в сложном положении, но нам нужно работать каждый день - делать маленькие шаги", - сказал специалист.