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Тренер Манчестер Юнайтед рассказал, сможет ли команда выиграть Премьер-Лигу до 2028 года

Англия

Мы можем все изменить за несколько лет (с)

Тренер Манчестер Юнайтед рассказал, сможет ли команда выиграть Премьер-Лигу до 2028 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал, смогут ли "красные дьяволы" выиграть Премьер-Лигу до 2028 года.

"Да, мы говорим об этом, наша цель - выиграть Премьер-лигу, и мы можем все изменить за несколько лет. На данный момент мы находимся в сложном положении, но нам нужно работать каждый день - делать маленькие шаги", - сказал специалист.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда Рубена имеет 29 очков по итогам 24 матчей.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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