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Тренер Манчестер Юнайтед рассказал, сможет ли команда выиграть Премьер-Лигу до 2028 года
Мы можем все изменить за несколько лет (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал, смогут ли "красные дьяволы" выиграть Премьер-Лигу до 2028 года.
"Да, мы говорим об этом, наша цель - выиграть Премьер-лигу, и мы можем все изменить за несколько лет. На данный момент мы находимся в сложном положении, но нам нужно работать каждый день - делать маленькие шаги", - сказал специалист.
Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда Рубена имеет 29 очков по итогам 24 матчей.
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