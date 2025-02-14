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Аморим заявил, что в составе Манчестер Юнайтед есть определенные проблемы перед матчем с Тоттенхэмом

Англия

Несколько футболистов могут пропустить следующую игру

Аморим заявил, что в составе Манчестер Юнайтед есть определенные проблемы перед матчем с Тоттенхэмом

Фото - Сайт Манчестер Юнайтед - www.manutd.com

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поделился свежей информацией о нескольких травмированных футболистах команды, которые могут пропустить матч против "Тоттенхэма".

"У нас есть определенные проблемы. Возможно, один или даже двое игроков пропустят следующий матч. Сейчас я не могу сказать, кто это. У нас есть один игрок, который заболел. Я не могу сказать точно, пропустит ли он этот матч. Посмотрим, что будет на следующий день. Мы подождем".

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Напомним, что матч в Кубке Англии против "Лестера" (2:1) пропустил Алтай Баиндир, Том Хитон, Джонни Эванс, Лисандро Мартинес, Люк Шоу и Мейсон Маунт. Они, вероятно, не сыграют с "Тоттенхэмом" в это воскресенье, 16-го февраля.

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Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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