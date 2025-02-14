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Харри Кейн рассказал, о чем мечтал в детстве
Я мечтал лишь о том, чтобы стать футболистом (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Харри Кейн поделился воспоминаниями о своем детстве.
"В детстве я мечтал только о том, чтобы стать футболистом. Это было все - я ложился спать, думая об этом. Но я понимал, сколько нужно упорного труда и дисциплины, чтобы достичь такого уровня.
Иногда я вспоминаю те беззаботные дни, когда я играл просто для удовольствия, и стараюсь думать так же в больших играх, чтобы снять давление. Я напоминаю себе наслаждаться пребыванием на поле, потому что я нахожусь в таком привилегированном положении, и я хочу продолжать делать это как можно дольше", - сказал игрок.
Добавим, что Кейн присоединился к "Баварии" летом 2023 года из "Тоттенхэма" за 95 млн евро.
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