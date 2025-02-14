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Лестер – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Руд ван Нистелрой: есть ли надежда?
Getty Images / Global Images Ukraine
Работа нидерландского тренера на "Кинг Пауэр", как и его предшественника в лице Стива Купера, вызывает вопросы. Эта команда слабо проявляет себя в Премьер-лиге и за последние пять матчей все было в поражениях, кроме одного исключения, когда они приехали в гости к "Тоттенхэму".
Теперь им предстоит игра против "Арсенала" и это очередной очень сложный вызов, с которым "лисам", наверное, не удастся справиться.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 15 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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