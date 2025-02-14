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Лестер – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Руд ван Нистелрой: есть ли надежда?

Лестер – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Работа нидерландского тренера на "Кинг Пауэр", как и его предшественника в лице Стива Купера, вызывает вопросы. Эта команда слабо проявляет себя в Премьер-лиге и за последние пять матчей все было в поражениях, кроме одного исключения, когда они приехали в гости к "Тоттенхэму".

Теперь им предстоит игра против "Арсенала" и это очередной очень сложный вызов, с которым "лисам", наверное, не удастся справиться.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 15 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Лестер" — "Арсенал"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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