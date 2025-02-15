Лестер – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Если у АПЛ и есть интрига в контексте чемпионской гонки, то ее навязывает разве что Арсенал. Следующий матч у "канониров" против "Лестера", одного из аутсайдеров лиги, поэтому здесь мы ничего, кроме легкой прогулки, не ожидаем.

Но недооценку соперника допускать ни в коем случае нельзя. Наверное, Артета это отлично понимает и сможет донести до своих игроков.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 15 февраля.

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Английская Премьер-лига. 25-й тур.

15 февраля. 14:30. Лестер. "Кинг Пауэр"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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