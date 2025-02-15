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Лестер – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Микель Артета остается единственным преследователем "Ливерпуля"
Getty Images / Global Images Ukraine
Если у АПЛ и есть интрига в контексте чемпионской гонки, то ее навязывает разве что Арсенал. Следующий матч у "канониров" против "Лестера", одного из аутсайдеров лиги, поэтому здесь мы ничего, кроме легкой прогулки, не ожидаем.
Но недооценку соперника допускать ни в коем случае нельзя. Наверное, Артета это отлично понимает и сможет донести до своих игроков.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 15 февраля.
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Английская Премьер-лига. 25-й тур.
15 февраля. 14:30. Лестер. "Кинг Пауэр"
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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