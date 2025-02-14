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Аморим говорит, что является фанатом Постекоглу, и называет МЮ большим клубом, чем Тоттенхэм
Аморим высказался о Тоттенхэме
Getty Images / Global Images Ukraine
Рубен Аморим, наставник "Манчестер Юнайтед", высказался о конкурентах в Премьер-Лиге - "Тоттенхэме".
"Я большой поклонник Постекоглу. Он хороший парень, очень хороший тренер. Я понимаю связь между мной и Анге, мы сталкиваемся с одинаковыми проблемами. Но со всем уважением, я в большем клубе... с большим давлением", - сказал Рубен.
Добавим, что 16 февраля "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Тоттенхэма".
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