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Аморим говорит, что является фанатом Постекоглу, и называет МЮ большим клубом, чем Тоттенхэм

Англия

Аморим высказался о Тоттенхэме

Аморим говорит, что является фанатом Постекоглу, и называет МЮ большим клубом, чем Тоттенхэм

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Рубен Аморим, наставник "Манчестер Юнайтед", высказался о конкурентах в Премьер-Лиге - "Тоттенхэме".

"Я большой поклонник Постекоглу. Он хороший парень, очень хороший тренер. Я понимаю связь между мной и Анге, мы сталкиваемся с одинаковыми проблемами. Но со всем уважением, я в большем клубе... с большим давлением", - сказал Рубен.

Добавим, что 16 февраля "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Тоттенхэма".

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Анге Постекоглу Рубен Аморим Тоттенхэм
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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