Аморим говорит, что является фанатом Постекоглу, и называет МЮ большим клубом, чем Тоттенхэм

Рубен Аморим, наставник "Манчестер Юнайтед", высказался о конкурентах в Премьер-Лиге - "Тоттенхэме".

"Я большой поклонник Постекоглу. Он хороший парень, очень хороший тренер. Я понимаю связь между мной и Анге, мы сталкиваемся с одинаковыми проблемами. Но со всем уважением, я в большем клубе... с большим давлением", - сказал Рубен.