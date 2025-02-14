Манчестер Сити – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Прямо сейчас "Ньюкасл" и "Манчестер Сити" идут с равным количеством очков в турнирной таблице, у обоих по 41. Интересно, что сейчас коллективы в такой форме, что трудно давать какой-то конкретный прогноз, но у "сорок" есть реальный шанс обойти "Сити" и выйти как минимум на 5-ю ступеньку.

Сейчас у "Сити" сложный календарь и этим нужно пользоваться, несмотря на то, что матч будет проходить в Манчестере.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 15 февраля.

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