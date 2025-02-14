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Манчестер Сити – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

У Эдди Хау есть шанс обойти "горожан" в турнирной таблице

Манчестер Сити – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Прямо сейчас "Ньюкасл" и "Манчестер Сити" идут с равным количеством очков в турнирной таблице, у обоих по 41. Интересно, что сейчас коллективы в такой форме, что трудно давать какой-то конкретный прогноз, но у "сорок" есть реальный шанс обойти "Сити" и выйти как минимум на 5-ю ступеньку.

Сейчас у "Сити" сложный календарь и этим нужно пользоваться, несмотря на то, что матч будет проходить в Манчестере.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 15 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Ньюкасл"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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