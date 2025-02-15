Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

На фоне невероятно сложного противостояния с мадридским "Реалом", где "горожане" уже проиграли первый матч, им нужно противостоять находящемуся в неплохой форме "Ньюкаслу".

Возможно, они сознательно сделают ставку именно на АПЛ, но увидим, обыграть "сорок" в нынешнем состоянии — не такая уж и простая задача.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 15 февраля.

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Английская Премьер-лига. 25-й тур.

15 февраля. 17:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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