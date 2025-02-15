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Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Пеп Гвардиола разрывается на все турниры одновременно

Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На фоне невероятно сложного противостояния с мадридским "Реалом", где "горожане" уже проиграли первый матч, им нужно противостоять находящемуся в неплохой форме "Ньюкаслу".

Возможно, они сознательно сделают ставку именно на АПЛ, но увидим, обыграть "сорок" в нынешнем состоянии — не такая уж и простая задача.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 15 февраля.

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Английская Премьер-лига. 25-й тур.

15 февраля. 17:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Ньюкасл"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити Ньюкасл Пеп Гвардиола Эдди Хау смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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