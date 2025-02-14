Будущее тренера Забарного в Борнмуте под вопросом

Будущее главного тренера "Борнмута", за который выступает украинец Илья Забарный, остается под вопросом.

Как сообщило издание Daily Mail, представители "Борнмута" еще не начинали переговоры с Андони Ираолой, несмотря на то, что контракт 42-летнего баска с клубом истекает в следующем году.

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Считается, что в ближайшее время "вишни" должны принять важное решение, ведь к испанскому специалисту растет интерес. Ранее появлялась информация о том, что лондонский "Тоттенхэм" может предложить ему работу в клубе в случае увольнения Анге Постекоглу.

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Под руководством Андони Ираолы "Борнмут" сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков после 24-х сыгранных туров в чемпионате Англии.