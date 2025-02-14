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Арне Слот извинился за неспортивное поведение во время матча с Эвертоном
Эмоции взяли надо мной верх (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот извинился за свое поведение во время матча АПЛ против "Эвертона", который завершился с ничейным счетом 2:2.
"Эмоции взяли надо мной верх. Если бы я мог вернуться назад, то поступил бы иначе. И надеюсь, что дальше буду вести себя иначе. Допустил ошибку, прошу прощения.
Много случилось в компенсированное время, когда добавили 5 минут, а получилось, что сыграли восемь. Такое случается часто.
Я должен был действовать по-другому после игры, но это эмоциональный вид спорта, и иногда люди принимают неправильные решения, и это, безусловно, то, что я сделал", - сказал Слот.
Арне Слот получил красную карточку после матча с "Эвертоном" за эмоциональный разговор с арбитром.
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