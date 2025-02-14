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Середняк АПЛ хочет подписать перспективного нападающего Селтика
Представители клуба внимательно следят за его прогрессом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из клубов АПЛ нацелился на трансфер перспективного нападающего шотландского "Селтика".
Как сообщает издание CaughtOffside, лондонский "Вест Хэм" заинтересован в подписании 18-летнего талантливого нападающего "Селтика" Даниэля Каммингса. "Молотобойцы" стремятся заключить сделку с шотландским клубом в преддверии начала нового сезона. На данный момент известно, что они являются главным фаворитом в борьбе за его трансфер.
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В этом сезоне Даниэль Каммингс провел лишь 11 минут на поле за основную команду "Селтика", приняв участие в матче последнего тура Лиги чемпионов против "Астон Виллы" (4:2). Всего на его счету 24 гола в 26 матчах за молодежку.
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