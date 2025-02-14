Тренер Ньюкасла прокомментировал слухи о возможном уходе звездного нападающего команды

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Гау высказался о слухах относительно возможного ухода звездного нападающего команды Александера Исака.

"Мы должны стараться сохранить наших лучших игроков. Это очень важно для нашего краткосрочного и долгосрочного успеха.

Мы не пополняли состав первой команды в течение нескольких трансферных окон по причинам, которые мы все обсуждали. Но нам нужно двигать команду вперед, и мы не можем позволить себе потерять наших лучших игроков", - сказал Эдди.