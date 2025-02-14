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Гвардиола: Мы сделали несколько шагов назад по сравнению с прогрессом в прошлых сезонах
Также специалист высказался о предстоящей игре против Ньюкасла
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов накануне матча против "Ньюкасла".
"Мы сделали несколько шагов назад по сравнению с прогрессом, достигнутым в предыдущих сезонах, но мы сыграем дома перед нашими болельщиками, поэтому мы попытаемся победить.
"Ньюкасл" всегда были сложным соперником с тех пор, как Эдди Гау возглавил команду. У них хорошая форма и невероятный темп", - сказал Гвардиола.
Добавим, что матч "Манчестер Сити" - "Ньюкасл" состоится завтра, 15 февраля, в 17:00 по Киеву.
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