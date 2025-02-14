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Гвардиола: Мы сделали несколько шагов назад по сравнению с прогрессом в прошлых сезонах

Англия
Обновлено

Также специалист высказался о предстоящей игре против Ньюкасла

Гвардиола: Мы сделали несколько шагов назад по сравнению с прогрессом в прошлых сезонах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов накануне матча против "Ньюкасла".

"Мы сделали несколько шагов назад по сравнению с прогрессом, достигнутым в предыдущих сезонах, но мы сыграем дома перед нашими болельщиками, поэтому мы попытаемся победить.

"Ньюкасл" всегда были сложным соперником с тех пор, как Эдди Гау возглавил команду. У них хорошая форма и невероятный темп", - сказал Гвардиола.

Добавим, что матч "Манчестер Сити" - "Ньюкасл" состоится завтра, 15 февраля, в 17:00 по Киеву.

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Тренер Ньюкасла прокомментировал слухи о возможном уходе звездного нападающего команды
Манчестер Сити Ньюкасл Пеп Гвардиола
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
14.02.2025 в 21:11
Твои отмазки лысый аферист уже всем надоели. Как тренер ты пустышка, то что ты тренировал команду состоящую из лучших футболистов современности, не делает тебя великим спецом......Возьми шляпа жирону, и посмотрим как быстро ты уронишь ее в сегунду....
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
14.02.2025 в 21:11
Твои отмазки лысый аферист уже всем надоели. Как тренер ты пустышка, то что ты тренировал команду состоящую из лучших футболистов современности, не делает тебя великим спецом......Возьми шляпа жирону, и посмотрим как быстро ты уронишь ее в сегунду....
Ответить
0
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