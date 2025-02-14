Гвардиола: Мы сделали несколько шагов назад по сравнению с прогрессом в прошлых сезонах

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов накануне матча против "Ньюкасла".

"Мы сделали несколько шагов назад по сравнению с прогрессом, достигнутым в предыдущих сезонах, но мы сыграем дома перед нашими болельщиками, поэтому мы попытаемся победить.

"Ньюкасл" всегда были сложным соперником с тех пор, как Эдди Гау возглавил команду. У них хорошая форма и невероятный темп", - сказал Гвардиола.