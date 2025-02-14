Манчестер Юнайтед вскоре назначит нового директора, который сотрудничал с УЕФА

"Манчестер Юнайтед" в ближайшее время назначит Марка Армстронга на должность клубного директора по бизнесу. Об этом пишет издание The Athletic.

Армстронг имеет значительный опыт работы в футбольной индустрии. Ранее он работал в Футбольной ассоциации Англии, а также занимал руководящие должности в маркетинговых компаниях, которые сотрудничали с УЕФА и НБА. А в ПСЖ специалист занимал должность директора по доходам клуба.

В "Манчестер Юнайтед" Армстронг будет отвечать за управление коммерческой деятельностью команды. Его задача будет заключаться в увеличении доходов клуба, поиске новых спонсоров и оптимизации расходов.