Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кристал Пэлас – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Кристал Пэлас попробует добыть долгожданные три очка на домашнем стадионе
Фото: VN News
"Кристалл Пэлас" на данный момент занимает 12 место в турнирной таблице с 30 очками, а "Эвертон" занимает 15 место с 27 очками.
В своих последних матчах хозяева одержали 4 победы в последних 6 поединках Английской Премьер-лиги, тогда как "Эвертон" имеет в своем активе 3 победы в таком же количестве игр.
Смотря на статистику очных матчей, Кристал Пэлас проиграл 3 из последних 6 встреч против Эвертона во всех турнирах.
Стартовый свисток раздастся в 19:30 по киевскому времени в субботу, 15 февраля.
Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports OTT.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
Популярное сейчас
- СМИ назвали команду Путина для переговоров с США по Украине
- "Кто еще в УПЛ готов платить ему такую зарплату?" - журналист назвал оклад Шведа в Шахтере
- В Карпатах рассказали, почему Маркевич ушел из клуба
- Шевченко: Мы получали запросы от юристов Мудрика
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола