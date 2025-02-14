Кристал Пэлас – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Кристалл Пэлас" на данный момент занимает 12 место в турнирной таблице с 30 очками, а "Эвертон" занимает 15 место с 27 очками.

В своих последних матчах хозяева одержали 4 победы в последних 6 поединках Английской Премьер-лиги, тогда как "Эвертон" имеет в своем активе 3 победы в таком же количестве игр.

Смотря на статистику очных матчей, Кристал Пэлас проиграл 3 из последних 6 встреч против Эвертона во всех турнирах.

Стартовый свисток раздастся в 19:30 по киевскому времени в субботу, 15 февраля.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports OTT.