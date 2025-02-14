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Кристал Пэлас – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Кристал Пэлас попробует добыть долгожданные три очка на домашнем стадионе

Кристал Пэлас – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото: VN News

Новина українською

"Кристалл Пэлас" на данный момент занимает 12 место в турнирной таблице с 30 очками, а "Эвертон" занимает 15 место с 27 очками.

В своих последних матчах хозяева одержали 4 победы в последних 6 поединках Английской Премьер-лиги, тогда как "Эвертон" имеет в своем активе 3 победы в таком же количестве игр.

Смотря на статистику очных матчей, Кристал Пэлас проиграл 3 из последних 6 встреч против Эвертона во всех турнирах.

Стартовый свисток раздастся в 19:30 по киевскому времени в субботу, 15 февраля.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports OTT.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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