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Чайки отправили синих домой с пустыми руками. Брайтон – Челси 3:0. Обзор матча
Без шансов для пенсионеров
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Подопечные Марески в первом тайме контролировали мяч на уровне 72% и нанесли 6 ударов, но ни разу не попали в створ. Впрочем, хозяева отличились дважды еще до перерыва, несмотря на игровое преимущество соперника. Во второй половине встречи "чайки" поставили точку, создав еще немало шансов.
"Альбион" поднялся на 8-ю строчку (37 очков). 22 февраля коллектив поедете к "Саутгемптону". "Синие" остаются четвертыми (43 балла). Впереди гостевой поединок с "Астон Виллой".
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Смотрите обзор матча 25 тура АПЛ
Брайтон. Амекс Стедиум
Голы: Митома, 27, Минте, 38, 63
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