Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мареска - после 0:3 с Брайтоном: Сложно, когда у тебя нет классической девятки
"Синие" далеки от лучших кондициях
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска пожаловался на отсутствие центрального форварда в своем распоряжении после крупного поражения от "Брайтона" (0:3) в английской Премьер-лиге.
"Наверное, с тех пор, как я приехал, это было наше худшее выступление. Особенно учитывая наше нынешнее положение. Мы занимаем четвертое место в АПЛ, и, выиграв сегодня, могли сократить отставание до одного очка от третьего места и увеличить отрыв от остальных. Но это не та игра, которую мы хотели предложить, поэтому мы очень расстроены и сожалеем перед болельщиками, которые приехали сюда.
В течение получаса, я думаю, мы контролировали игру, но после гола Каору Митомы мы выглядели так, будто можем легко пропустить, и нам было трудно создавать моменты. Причина в травмах, особенно нападающих... важные игроки выбыли, но нам нужно найти решение.
Сложно, когда у тебя нет классической "девятки". Поэтому всегда приходится искать другое решение. В последней трети мы с трудом делаем то, что еще неделю или две назад у нас получалось хорошо.
Это худший момент с тех пор с момента моего прибытия, но мы все еще здесь, и нам нужно закончить сезон как можно лучше", - приводит слова Марески BBC.
По итогам 25-го тура АПЛ "Челси" с 4-го места в турнирной таблице могут скинуть "Манчестер Сити" и "Ньюкасл".
Популярное сейчас
- Беринчик без шансов проиграл Дэвису и потерял титул чемпиона мира
- Ассист Цыганкова, разгром Челси, защитник Полесья едет в МЛС. Главные новости за 14 февраля
- Зеленский: Я сказал Трампу, что Путин - брехло
- Всё решилось на последних минутах. Эвертон – Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф