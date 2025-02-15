Тренер Брайтона - о разгроме Челси: Не сказал бы, что мы играли идеально

Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер высказался о неожиданной победе своей команды над "Челси" (3:0) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

"Я бы не сказал, что мы играли идеально. В начале мы страдали, а после первого гола стали слишком пассивными. Мы неплохо защищались, и это было ключевым моментом сегодня. Компактность, интенсивность и командная работа - это то, что стало самым важным.

Гол Митомы? Иногда невозможно объяснить действия особенных игроков. Это был особенный момент, и он заслужил его, потому что упорно трудится каждый день. Он полностью предан этому клубу, и я рад, что у него получилось.

Для меня поражение со счетом 0:7 [от "Ноттингем Форест"] все еще остается актуально. Но это всего лишь одна игра, и мы не должны сейчас слишком много анализировать. Такое случается, и нам очень жаль болельщиков, потому что они заслуживают большего, но все работали очень усердно, чтобы дать болельщикам перфоманс, который они заслужили сегодня.

Важно не зацикливаться слишком остро на положительных моментах. Важно понимать, почему мы получаем такие вещи, из-за упорных тренировок. Если мы будем придерживаться стандартов, посмотрим, что из этого выйдет", - цитирует немца BBC.